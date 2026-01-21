Legende: Läuft neu in der Super League auf Houboulang Mendes. Getty Images/Rico Brouwer

Servette verpflichtet Mendes

Servette verstärkt seine rechte Abwehrposition mit Houboulang Mendes. Der 27-Jährige stösst vom niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard zu den Genfern und unterschrieb einen Vertrag bis 2028, wie der Zehnte der Super League mitteilte. Mendes, der für Guinea-Bissau sechs Länderspiele bestritten hat, gehörte in den letzten Monaten nicht mehr zum Kern der Mannschaft von Sittard. Seinen letzten von sechs Teileinsätzen in dieser Saison hatte er Mitte Oktober.

Doumbia in die Challenge League

Ousmane Doumbia setzt seine Karriere in der Challenge League fort. Der FC Lugano gab am Mittwoch seinen Wechsel zu Yverdon-Sports bekannt. Der ivorische Mittefeldspieler hatte sich 2022 nach dem Titel mit dem FCZ Lugano angeschlossen und bestritt 116 Pflichtspiele für die Tessiner. Zwischenzeitlich war er an Partnerklub Chicago ausgeliehen worden.

