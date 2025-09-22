Legende: Soll in Vaduz Spielpraxis sammeln Nevio Di Giusto. Keystone/Christian Merz

FCZ verlängert mit Di Giusto – und leiht ihn aus

Nevio Di Giusto wird vom FC Zürich bis Ende der laufenden Saison zum FC Vaduz in die Challenge League ausgeliehen. Gleichzeitig geben die Zürcher bekannt, dass der Vertrag des 20-jährigen Mittelfeldspielers vorzeitig um ein Jahr bis 2029 verlängert wird. Mit dem Wechsel zu Vaduz tritt Nevio Di Giusto in die Fussstapfen seines Bruders Matteo (später Winterthur / heute Luzern), der ab 2020 zwei Jahre im Fürstentum spielte. Nevio Di Giusto kam in der Super League bisher insgesamt zu 7 Einsätzen. Letzte Saison warf ihn ein Mittelfussbruch zurück. Er kam danach vornehmlich in der U21 des FCZ in der Promotion League zum Einsatz.

