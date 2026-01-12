Legende: Kann wohl erst wieder im März mittun Theo Bair. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Theo Bair fällt 6-8 Wochen aus

Lausanne-Stürmer Theo Bair muss 6 bis 8 Wochen pausieren. Der Kanadier zog sich im Testspiel gegen Neuchâtel Xamax am letzten Donnerstag eine Knöchel- und Syndesmoseband-Verletzung zu. Bairs Ausfall bedeutet für die Waadtländer eine Schwächung in der Offensive. Mit 8 Treffern, 6 in der Super League und 2 in der Conference League, ist der 26-Jährige der beste Torschütze des Teams von Trainer Peter Zeidler. Lausanne-Sport startet am Mittwoch mit dem Léman-Derby in Genf gegen Servette, einem Nachholspiel der 18. Runde, in die 2. Phase der Super-League-Saison.

