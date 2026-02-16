Legende: Unterschreibt für 3 Jahre beim FCB Becir Omeragic. ZVG

FCB verpflichtet Omeragic

Becir Omeragic wechselt per sofort von Montpellier zurück in die Super League. Beim FC Basel unterschreibt der Verteidiger einen Vertrag bis Sommer 2029, wie der Klub am Montagabend mitteilte. In der Schweiz hatte der gebürtige Genfer zuletzt zwischen 2018 und 2023 für den FC Zürich gespielt und kam dabei auf 103 Liga-Partien. Anschliessend folgte der Wechsel nach Frankreich. Beim aktuellen Zweitligisten Montpellier amtete der 7-fache Nationalspieler Omeragic zuletzt als Captain.

Portugiese Cavaleiro stösst zu Zürich

Der FCZ hat mit sofortiger Wirkung den Portugiesen Ivan Cavaleiro verpflichtet. Wie die Zürcher in einem Communiqué mitteilten, unterschrieb der 32-jährige Offensivspieler einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Cavaleiro stammt aus der Nachwuchsabteilung von Benfica Lissabon, holte dort 2014 das Double aus Meisterschaft und Cup und spielte danach in Spanien, Frankreich, England und der Türkei. Zuletzt stand er in seiner Heimat bei CD Tondela unter Vertrag.

