YB zieht Kaufoption bei Pech

Die Young Boys verpflichten den in der vergangenen Saison von Slavia Prag ausgeliehenen Dominik Pech fest. Wie die Berner mitteilen, statten sie den tschechischen U21-Nationalspieler mit einem Vierjahresvertrag aus. Der 19-jährige Mittelfeldspieler kam in der vergangenen Saison 37 Mal für YB zum Einsatz. In den letzten drei Partien gelangen ihm zwei Tore. Seinen Verbleib in Bern hatte Pech am vor zwei Wochen nach dem 3:0-Sieg gegen Basel bereits selbst in einem Interview verraten.

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