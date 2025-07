Legende: Läuft bald wieder für den FCZ auf Der Kolumbianer Juan Jose Perea. Freshfocus/Martin Meienberger

Stürmer Perea wieder beim FCZ

Einen Tag nach der bitteren 2:3-Pleite gegen Sion gibt der FC Zürich die Rückkehr von Juan Jose Perea bekannt. Der 25-jährige Kolumbianer, der am Freitag den Saisonstart neben Sportchef Milos Malenovic im Stadion verfolgte, unterschrieb beim FCZ einen Einjahresvertrag mit Option für 2 weitere Jahre. In der letzten Saison hatte Perea, damals vom VfB Stuttgart noch ausgeliehen, 7 Tore in 22 Ligaspielen erzielt. Aufgrund einer Verletzung wird der Stürmer dem FCZ aber noch nicht sofort helfen können.



Lausanne bedient sich bei der Saudi Pro League

Unmittelbar vor dem Start in die Super League vermeldet Lausanne-Sport eine Verstärkung in der Offensive. Die Waadtländer leihen für eine komplette Saison Muhanad Al-Saad vom Neom SC, dem Aufsteiger in die Top-Division von Saudi-Arabien, aus. Der Flügelspieler stammt selbst aus dem Wüstenstaat. Im letzten Halbjahr war der 22-Jährige allerdings beim französischen Zweitligisten USL Dunkerque engagiert (4 Tore in 15 Einsätzen). Ein Goal steuerte Al Saad zur 2:4-Niederlage im Cup-Halbfinal gegen den späteren Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain bei.

