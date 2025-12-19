Legende: Treffen sie sich am 11. April wieder? Thuns Kastriot Imeri und Basels Jonas Adjetey. Freshfocus/Claudio de Capitani

Thun – FCB zum Quali-Abschluss

Der derzeitige Super-League-Leader Thun wird in der 3. Meisterschaftsphase vor der Tabellenteilung 6 Heimspiele haben, darunter am 33. Spieltag gegen den FC Basel. Dies geht aus dem von der Liga veröffentlichten Spielplan für die Runden 23-33 hervor. Die grössten Publikumsmagnete Basel und YB müssen sich derweil mit 5 Spielen vor eigenem Anhang begnügen. Gemäss SFL soll sich die unterschiedliche Anzahl Heimspiele im weiteren Verlauf der Saison im Idealfall wieder ausgleichen.

