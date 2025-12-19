Legende: Kann sich auch neben dem Platz freuen die AC Bellinzona. Roger Albrecht/freshfocus

Rekurs von Bellinzona gutgeheissen

Bellinzona wird nicht aus der Challenge League ausgeschlossen. Die Rekursinstanz für Lizenzen der Swiss Football League hiess den Einspruch der Tessiner gut, nachdem die Lizenzkommission am 9. Dezember dem Verkauf an Juan Trujillo Velasquez nicht zugestimmt und dem Verein die Lizenz III entzogen hatte. Im Rahmen des Rekursverfahrens konnte Bellinzona die fehlenden Dokumente nachreichen und bleibt damit in der zweithöchsten Liga spielberechtigt. In der letzten Partie des Jahres empfängt der Tabellenletzte am Samstag vor heimischem Publikum Wil.

Thun – FCB zum Quali-Abschluss

Der derzeitige Super-League-Leader Thun wird in der 3. Meisterschaftsphase vor der Tabellenteilung 6 Heimspiele haben, darunter am 33. Spieltag gegen den FC Basel. Dies geht aus dem von der Liga veröffentlichten Spielplan für die Runden 23-33 hervor. Die grössten Publikumsmagnete Basel und YB müssen sich derweil mit 5 Spielen vor eigenem Anhang begnügen. Gemäss SFL soll sich die unterschiedliche Anzahl Heimspiele im weiteren Verlauf der Saison im Idealfall wieder ausgleichen.

Legende: Treffen sie sich am 11. April wieder? Thuns Kastriot Imeri und Basels Jonas Adjetey. Freshfocus/Claudio de Capitani

Resultate