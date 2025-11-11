Legende: Feierte etwas zu ausgelassen Taulant Xhaka. Marc Schumacher/freshfocus

Taulant Xhaka wird zur Kasse gebeten

Der mittlerweile zurückgetretene Taulant Xhaka (34) muss für eine Pyro-Aktion während der Meisterfeier des FC Basel eine saftige Busse bezahlen. Per Strafbefehl der Basler Staatsanwaltschaft wird er wegen des Verstosses gegen das Sprengstoffgesetz auf Bewährung mit 30 Tagessätzen à 2510 Franken bestraft (= 75'300 Franken). Wenn sich Xhaka während der dreijährigen Bewährung nichts zuschulden kommen lässt, muss er nur die Busse von 15'000 Franken bezahlen.

Zuschauerrekord in der WSL

Nach 9 Meisterschaftsrunden verzeichnet die Women’s Super League einen neuen Höchstwert an Stadion-Zuschauenden. 35’435 Fans besuchten die bisherigen 45 Partien. Das ist ein Plus von 62 Prozent im Vergleich zur Vorsaison (21’875). Damit wächst die höchste Schweizer Frauenliga deutlich stärker als die europäischen Vergleichsligen.

