Legende: Wechselt nach Spanien Amir Saipi. Freshfocus / Martin Meienberger

Saipi zu CD Castellon

Goalie Amir Saipi und der FC Lugano gehen nach fünf Jahren getrennte Wege. Der 26-Jährige schliesst sich dem spanischen Zweitligisten Club Deportivo Castellon an, wo er einen Vertrag bis 2030 unterschrieb. Saipi war im Sommer 2021 von Schaffhausen nach Lugano gewechselt. Insgesamt bestritt der kosovarische Nationalspieler 180 Pflichtspiele für die «Bianconeri». Mit Lugano feierte Saipi 2022 den Cupsieg. In der Saison 2024/25 stiess er mit den Tessinern in der Conference League bis in den Achtelfinal vor.

Zoukit wechselt ins Oberhaus zum FC Thun

Der Schweizer Meister FC Thun hat nach seinem Aderlass einen nächsten Zuzug präsentiert. Vom FC Aarau aus der Challenge League stösst Mittelfeldspieler Nassim Zoukit mit einem 3-Jahres-Vertrag ins Berner Oberland. Beim Barrage-Teilnehmer wurde Zoukit in der Saison 2025/26 wettbewerbsübergreifend 39-mal in der Startelf eingesetzt. Der 25-jährige Schweizer war unter anderem in der Nachwuchsabteilung des FC Girona in Spanien ausgebildet worden. 2021 wurde er in die Schweiz zu Etoile Carouge transferiert. Von seiner folgenden Station Lausanne bringt er Super-League-Erfahrung mit.

FC Basel verstärkt Defensive und Mittelfeld

Rot-Blau hat am Mittwoch gleich doppelt aufgerüstet. Mit Coleen Louis stösst einerseits ein 21-jähriger Linksverteidiger zum FC Basel. Der französisch-guadeloupianische Doppelbürger unterschrieb einen Vierjahresvertrag bis im Sommer 2030. Zuletzt spielte Louis für den Amiens SC, mit dem er in die 3. französische Liga abstieg. Bei Basel wird der Nachwuchs-Internationale Frankreichs das Trikot mit der Nummer 25 und dem Namen seines Vaters «Laffuma» tragen. Andererseits wurde die Verpflichtung von Jonas Harder von der ACF Fiorentina bekannt. Der 20-jährige Mittelfeldspieler liess sich bis zum Sommer 2030 anbinden. Harder war vor einem Jahr an Calcio Padova in die Serie B ausgeliehen worden. Zunächst war er Stammspieler, ehe er gegen Ende der Saison verletzungsbedingt pausieren musste.

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