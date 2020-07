Hoarau erleidet Muskelbündelriss

YB-Stürmer Guillaume Hoarau hat sich am Mittwoch beim 4:0-Heimsieg gegen Thun einen Muskelbündelriss in der linken Wade zugezogen. Der Franzose wird mindestens 6 Wochen ausfallen. Damit ist für ihn die Saison vorzeitig beendet. Hoarau hatte nach einem Freistoss einen stechenden Schmerz verspürt und musste nach 34 Spielminuten ausgewechselt werden. «Hoaraus Ausfall ist für uns ein schwerer Schlag», sagte YB-Sportchef Christoph Spycher. «Wir werden ihm die nötige Zeit lassen, um die Diagnose zu verdauen.»

Burch muss sich Meniskus-OP unterziehen

Innenverteidiger Marco Burch kann beim FC Luzern während mehrerer Monate nicht mehr eingesetzt werden. Der 19-Jährige verletzte sich am Sonntag im Spiel gegen Thun am Aussenmeniskus des rechten Knies. Nach der fälligen Operation geht der Klub von einer Aufbauphase aus, die mehrere Wochen in Anspruch nimmt. Die Rückkehr des Youngsters erfolgt deshalb erst im Verlauf der kommenden Saison.