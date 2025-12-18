Legende: Hängt die Pfeife bald an den Nagel Lionel Tschudi. Freshfocus/Claudio De Capitani

Tschudi im neuen Jahr nicht mehr Schiedsrichter

Lionel Tschudi schliesst seine Aktivkarriere als Schiedsrichter mit dem Ende der ersten Saisonhälfte 2025/26 ab. Dies vermeldete der Schweizer Fussballverband am Donnerstag. Seit August 2014 leitete der 36-jährige Neuenburger über 220 Spiele in der Swiss Football League und im Schweizer Cup. 3373 Tage nach seinem Super-League-Debüt kommt Tschudi am 20. Dezember in der Partie Sion – Winterthur zum 117. und letzten Mal in der höchsten Schweizer Liga zum Einsatz.

Odera für vier, Raveloson für drei Spiele gesperrt

Damien Odera, Offensivspieler beim FC Zürich, muss für vier Super-League-Partien aussetzen. Der 18-Jährige wird nach seinem Platzverweis wegen einer Tätlichkeit am Mittwoch beim 0:1 gegen den FC Lugano gesperrt. Die Szene, die zur roten Karte führte, hatte sich im Letzigrund in der Nachspielzeit ereignet. Für drei Spiele gesperrt wurde zudem Rayan Raveloson von den Young Boys. Der Mittelfeldspieler aus Madagaskar leistete sich am Mittwoch beim 2:6 gegen die Grasshoppers in der 88. Minute ein grobes Foulspiel mit erhöhter Gefahr für die körperliche Unversehrtheit des Gegners.

