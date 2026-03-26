Legende: Zieht es an den Genfersee Der aus Liverpool stammende John Williams. Imago/PsnewZ

Williams stösst von Amiens nach Genf

Servette verpflichtet fast ein Jahr nach dem Abgang von René Weiler einen neuen Sportchef. Der Engländer John Williams stösst vom französischen Zweitligisten Amiens zu den Genfern. Der 50-Jährige übernimmt seinen neuen Posten ab sofort und wird in einer ersten Phase eng mit der Sportkommission des Klubs zusammenarbeiten, wie Servette in einer Medienmitteilung informiert. Die Kommission um Alain Geiger war im letzten Mai nach der Trennung von Weiler installiert worden. Williams war die letzten zwölf Jahre als Sportchef in Amiens tätig gewesen.

Resultate