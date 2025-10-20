Legende: Soll die Führung beim FCL übernehmen Michael Sigerist. zvg

Luzern-VR schlägt Sigerist als Präsident vor

Der Verwaltungsrat des FC Luzern hat im Hinblick auf die bevorstehenden Generalversammlungen zwei neue Mitglieder zur Wahl vorgeschlagen. Als neuer Präsident der FC Luzern Gruppe soll künftig der Luzerner Michael Sigerist wirken. Der 63-jährige Notar und Rechtsanwalt soll die Nachfolge von Josef Bieri antreten. Ausserdem soll Marco vo Ah den Verwaltungsrat ergänzen. Von 2008 bis 2019 war der 63-Jährige Leiter Kommunikation des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) und in dieser Funktion auch Medienverantwortlicher der A-Nationalmannschaft der Männer.