Legende: Kommt aus dem Gladbach-Nachwuchs ins Wallis Winsley Boteli. IMAGO / Fotostand

Boteli zu Sion

Der FC Sion verstärkt seine Offensive mit dem Schweizer Stürmer Winsley Boteli von Borussia Mönchengladbach. Wie der Klub mitteilte, unterschrieb der U20-Nationalspieler einen Leihvertrag über ein Jahr. Die Sittener verfügen über eine Kaufoption. Der bald 19-jährige Genfer war 2022 von Servette in die Nachwuchsabteilung von Mönchengladbach gewechselt. In der vergangenen Saison kam Boteli im zweiten Team des Bundesligisten zu 25 Einsätzen in der Regionalliga West und erzielte dabei 3 Tore.

Prominente Test-Gegner für GC

Die Grasshopper testen in diesem Sommer gegen gleich drei europäische Top-Klubs. Wenige Tage vor dem Saisonstart (26. Juli im Letzigrund gegen Luzern) empfängt der Rekordmeister am 19. Juli West Ham United aus der Premier League auf dem GC-Campus in Niederhasli. Am 29. Juli ist an gleicher Stätte Celta Vigo aus der spanischen Primera Division zu Gast. Am Dienstag, 12. August, testet GC im Letzigrund zudem gegen Bayern München. Während das deutsche Star-Ensemble zu diesem Zeitpunkt noch in der Vorbereitung steckt, ist die Super-League-Saison schon angebrochen.

Super League