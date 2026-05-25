Legende: Läuft weiter für Sion auf Winsley Boteli. Pascal Muller/freshfocus

Boteli bleibt im Wallis

Winsley Boteli bleibt dem FC Sion über den Sommer erhalten. Der Schweizer U21-Nati-Stürmer, der diese Saison von Borussia Mönchengladbach an Sion ausgeliehen war, unterschrieb im Wallis einen Vertrag bis 2030. Boteli kam in dieser Spielzeit hauptsächlich als Joker zum Einsatz, überzeugte aber mit einer starken Torquote. Wettbewerbsübergreifend erzielte er 11 Treffer, im Schnitt traf er alle 70 Minuten. Medienberichten zufolge lässt sich Sion die Dienste Botelis über drei Millionen Franken kosten.

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