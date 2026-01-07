Legende: Soll in der Ostschweiz Spielpraxis sammeln Colin Kleine-Bekel. imago images/Eibner/Scott Coleman

Deutscher Verteidiger für FCSG

Der FC St. Gallen verstärkt sich für die Rückrunde leihweise mit dem deutschen Abwehrspieler Colin Kleine-Bekel. Der 22-Jährige wechselt vom VfL Bochum in die Ostschweiz. Kleine-Bekel wurde unter anderem im Nachwuchs von Borussia Dortmund ausgebildet, bevor er zu Holstein Kiel in die 2. Bundesliga wechselte. Für die Norddeutschen absolvierte der Defensivspieler in zwei Saisons 25 Ligaspiele sowie zwei Einsätze im DFB-Pokal. Nach einer Kreuzbandverletzung schloss sich Kleine-Bekel im Sommer 2025 dem VfL Bochum an. Bei St. Gallen soll er Spielpraxis sammeln.

Auch Gomez verlässt den FCZ

Der FC Zürich verliert nach Steven Zuber in der Winterpause einen weiteren Stammspieler. Der argentinische Innenverteidiger Mariano Gomez wechselt per sofort zum ungarischen Traditionsklub Ferencvaros Budapest, wie die Zürcher bekannt gaben. Der 26-jährige Gomez kam im Sommer 2024 von der zweiten Mannschaft von Atlético Madrid zum FCZ und bestritt in der Super League 52 Partien.

