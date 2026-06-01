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News aus der Super League St. Gallen holt Frokaj von Aarau

01.06.2026, 11:20

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Zwei Fussballspieler während eines Spiels, umgeben von jubelnden Zuschauern.
Legende: Spielt fortan für St. Gallen Leon Frokaj (in Weiss). Keystone/Urs Flüeler

Frokaj verlässt Aarau nach einer Saison

Leon Frokaj wird in der kommenden Saison für den FC St. Gallen auflaufen. Der Mittelfeldspieler wechselt vom FC Aarau zu den Ostschweizern und wurde mit einem 4-Jahres-Vertrag ausgestattet. Frokaj absolvierte einen grossen Teil seiner fussballerischen Ausbildung im Nachwuchs des FC Basel. Auf die Saison 2025/26 hin wechselte der 21-jährige Mittelfeldspieler zum FC Aarau in die Challenge League. Für die Aargauer bestritt der kosovarische U-Nationalspieler 36 Pflichtspiele und sammelte dabei 5 Skorerpunkte.

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