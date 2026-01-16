Legende: Bestreitet die Rückrunde in der 2. Bundesliga Stephan Ambrosius. imago images/Steinsiek.ch

Ambrosius leihweise nach Deutschland

Der FC St. Gallen leiht seinen Abwehrspieler Stephan Ambrosius nach Karlsruhe aus. Wie der Ostschweizer Super-Ligist mitteilt, wechselt der deutsch-ghanaische Doppelbürger bis Ende Saison in die Zweite Bundesliga. Ambrosius stiess im Sommer 2024 vom Hamburger SV zu St. Gallen, kam in der laufenden Saison jedoch nur zu vier Teileinsätzen. In der Saison 2024/25 gelangte der vierfache ghanaische Nationalspieler wettbewerbsübergreifend zu 32 Einsätzen für den FCSG.

Polster und Lausanne gehen getrennte Wege

Der Österreicher Manuel Polster (23) verlässt Lausanne-Sport. Polster, der in Deutschland bei Wolfsburg und dem VfB Stuttgart ausgebildet worden ist, stiess im Sommer 2023 von der Austria Wien zu Lausanne. Für die Waadtländer bestritt er 15 Pflichtspiele. Für diese Saison wurde Polster an Stade Nyonnais ausgeliehen. Diese Leihe wurde mit der Vertragsauflösung bei Lausanne hinfällig.