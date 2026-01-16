Legende: Bestreitet die Rückrunde in der 2. Bundesliga Stephan Ambrosius. imago images/Steinsiek.ch

Ambrosius leihweise nach Deutschland

Der FC St. Gallen leiht seinen Abwehrspieler Stephan Ambrosius nach Karlsruhe aus. Wie die St. Galler mitteilten, wechselt der vierfache ghanaische Nationalspieler bis Ende Saison in die Zweite Bundesliga. Ambrosius stiess im Sommer 2024 vom Hamburger SV zu St. Gallen, kam in der laufenden Saison jedoch nur zu vier Teileinsätzen.

Surdez zum FC Sion

Der ehemalige Schweizer Nachwuchs-Nationalspieler Franck Surdez kehrt aus Belgien in die Schweiz zurück und spielt ab sofort beim FC Sion. Wie die Walliser bekanntgaben, wurde der 24-jährige Neuenburger für viereinhalb Jahre verpflichtet. Der Flügelstürmer und Ex-Xamax-Junior wechselte vor zwei Jahren zu Gent in die höchste belgische Liga.

Polster und Lausanne gehen getrennte Wege

Der Österreicher Manuel Polster (23) verlässt Lausanne-Sport. Polster wurde in Deutschland bei Wolfsburg und dem VfB Stuttgart ausgebildet und stiess im Sommer 2023 von der Austria Wien zu Lausanne. Für die Waadtländer bestritt er 15 Pflichtspiele. Für diese Saison wurde Polster an Stade Nyonnais ausgeliehen. Diese Leihe wurde mit der Vertragsauflösung bei Lausanne hinfällig.