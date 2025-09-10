Legende: Wechselt in die türkische Hauptstadt Kevin Csoboth. Freshfocus/Marc Schumacher

St. Gallen verleiht Csoboth

Der FC St. Gallen leiht Kevin Csoboth für ein Jahr an den türkischen Erstligisten Genclerbirligi Ankara aus. Dies teilt der Klub aus der Ostschweiz mit. Csoboth wechselte vor einem Jahr vom Ujpest FC aus der höchsten ungarischen Liga nach St. Gallen, wo der 25-jährige Flügelspieler in 43 Spielen vier Tore erzielte und zwei Treffer vorbereitete. In dieser Saison kam Csoboth, dessen Vertrag in der Ostschweiz noch bis im Sommer 2028 Gültigkeit hat, lediglich zu einem Teileinsatz.