 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

News aus der Super League St. Gallens Csoboth leihweise in die Türkei

10.09.2025, 19:38

Teilen
Kevin Csoboth.
Legende: Wechselt in die türkische Hauptstadt Kevin Csoboth. Freshfocus/Marc Schumacher

St. Gallen verleiht Csoboth

Der FC St. Gallen leiht Kevin Csoboth für ein Jahr an den türkischen Erstligisten Genclerbirligi Ankara aus. Dies teilt der Klub aus der Ostschweiz mit. Csoboth wechselte vor einem Jahr vom Ujpest FC aus der höchsten ungarischen Liga nach St. Gallen, wo der 25-jährige Flügelspieler in 43 Spielen vier Tore erzielte und zwei Treffer vorbereitete. In dieser Saison kam Csoboth, dessen Vertrag in der Ostschweiz noch bis im Sommer 2028 Gültigkeit hat, lediglich zu einem Teileinsatz.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)