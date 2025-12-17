Legende: Fehlt lange verletzt FCSG-Spieler Behar Neziri. Michael Zanghellini/freshfocus

St. Gallens Neziri erleidet Kreuzbandriss

Schlechte Nachrichten für den FC St. Gallen. Behar Neziri hat sich im Spiel gegen den FC Sion am Dienstagabend (3:1) einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und wird mehrere Monate ausfallen. Der deutsche Defensivspieler war gegen Ende der Partie ausgewechselt worden. Neziri ist bei den «Espen» seit dieser Saison engagiert und war unumstrittene Stammkraft.

Antunes in die Türkei

Alexis Antunes verlässt Servette und wechselt zu Göztepe, dem aktuell Viertplatzierten der türkischen Süper Lig. Der 25-jährige Offensivspieler hatte seine gesamte Karriere, mit Ausnahme einer Leih-Saison in Chiasso, bei den Genfern bestritten und kam auch in dieser Saison in 12 Super-League-Spielen zum Einsatz. Laut dem Klub habe es Gespräche über eine Vertragsverlängerung gegeben, Antunes entschied sich jedoch für eine neue Aufgabe im Ausland.

Beloko und Al Saad fehlen Lausanne

Lausanne-Sport muss vorerst ohne seine beiden Mittelfeldspieler Nicky Beloko und Muhannad Al Saad auskommen. Beloko erlitt am Sonntag beim 0:0 in Basel einen Muskelfaserriss im Oberschenkel und fällt bis Ende Jahr aus. Al Saad muss wegen eines Mittelfussbruchs, den er sich vergangene Woche beim torlosen Remis im Conference-League-Spiel auswärts gegen Kuopio zuzog, rund drei Monate pausieren.

