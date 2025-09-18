Legende: Heftiger Zusammenprall Lausanne-Goalie Karlo Letica und Luganos Renato Steffen. Freshfocus/Marusca Rezzonico

Lugano muss auf Steffen verzichten

Lugano muss eine Weile ohne Renato Steffen auskommen. Nach seinem Platzverweis im Spiel gegen Lausanne wurde der Angreifer von der Liga für zwei Spiele gesperrt. Am Mittwoch hatte Steffen beim Versuch, eine Flanke zu erreichen, den gegnerischen Torhüter hart getroffen. Nach Intervention des Videoschiedsrichters sah der 33-Jährige die rote Karte. Steffen wurde nach der Aktion mit der Bahre vom Platz gebracht. Ob er sich verletzt hat, ist noch offen.

Lausannes Roche fällt sechs Wochen aus

Der FC Lausanne-Sport muss rund sechs Wochen ohne seinen Mittelfeldspieler Jamie Roche auskommen. Wie der Super-League-Klub mitteilt, zog sich der 24-jährige Schwede im Meisterschaftsspiel vom Mittwoch gegen Lugano eine Stauchung des Knies zu.

Super League