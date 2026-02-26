Legende: Generierte 2024 gutes Geld mit Ticketverkäufen Der FC Basel, hier im Europa-League-Spiel gegen Viktoria Pilsen im Januar dieses Jahres. Keystone/Georgios Kefalas

359 Millionen Umsatz in der Super League

Die Klubs der Super League haben 2024 rund 359 Millionen Euro umgesetzt – acht Prozent mehr als im Jahr zuvor, laut Landscape-Report der Uefa. In Europa belegt die Super League damit den 12. Platz. Auffallend: Die Klubs generieren mit Ticketverkäufen viel Geld (103 Mio. Euro, 10. Platz in Europa), bei den TV-Einnahmen (20 Mio., 20. Platz) hinken sie hinterher. Basel schaffte es bei den Ticket-Einnahmen pro Match sogar in die Top 50 Europas (1,1 Millionen Euro pro Spiel). Mit durchschnittlichen Einnahmen von rund 30 Millionen Euro pro Klub liegt die Super League im Bereich von Österreich (26 Mio.), Schottland (32 Mio.), Portugal (34 Mio.) und Belgien (36 Mio.). Weit voraus im europäischen Ranking ist die englische Premier League mit Einnahmen von nahezu 7,5 Milliarden Euro.

Resultate