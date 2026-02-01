Legende: Zum Heulen Claudio De Capitani/freshfocus

Thuns Heule fällt aus

Super-League-Leader Thun muss voraussichtlich 3 Wochen auf Michael Heule verzichten. Der linke Aussenverteidiger fällt wegen einer muskulären Verletzung im Bereich der linken Hüfte aus. Heule gehört beim Aufsteiger zu den grossen Figuren der Saison und lieferte in 20 Partien 4 Vorlagen. Der 24-Jährige verpasste bislang bloss eine Partie wegen einer Gelbsperre.

Magnin in die Ligue 2

Servette-Eigengewächs Théo Magnin verlässt seinen Stammklub und wechselt zu Red Star in die Ligue 2. Der 22-jährige Magnin gab 2022 sein Debüt als Profispieler. Insgesamt bestritt der vielseitig einsetzbare Verteidiger 85 Spiele im Trikot der «Grenat». Der Pariser Klub Red Star liegt derzeit auf dem 4. Platz mit 4 Punkten Abstand zu Tabellenführer Troyes.

Resultate