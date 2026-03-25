Legende: Beendet seine Karriere Nino Ziswiler. KEYSTONE/Anthony Anex

Ziswiler hat genug

Thuns Torhüter Nummer 2 Nino Ziswiler hat seinen Rücktritt auf Ende Saison angekündigt. Der 26-Jährige fehlt dem Leader derzeit wegen einer Knieverletzung. «Leider waren meine letzten Jahre auch von vielen Verletzungen geprägt. Nach reiflicher Überlegung habe ich mich deshalb entschieden, Ende Saison meine Karriere als Profifussballer zu beenden. Vor allem, weil ich auch nach dem Fussball gesund und mit Freude durchs Leben gehen möchte», liess sich Ziswiler vom Klub zitieren. Der Goalie stand in der Aufstiegssaison der Thuner in 22 Spielen zwischen den Pfosten. Insgesamt bestritt er 62 Partien für die Berner Oberländer.

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