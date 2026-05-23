Legende: Läuft für Chile auf Nils Reichmuth. Urs Lindt/freshfocus

Reichmuth für Chile

Thun-Mittelfeldspieler Nils Reichmuth ist erstmals für Chiles Nationalteam aufgeboten worden. Der frischgebackene Meister steht im Kader für die Testspiele gegen Portugal und der Demokratischen Republik Kongo. Reichmuth ist chilenisch-schweizerischer Doppelbürger und absolvierte insgesamt fünf Partien für diverse Schweizer U-Natis. An der WM wird der 24-jährige Reichmuth allerdings nicht zu sehen sein. Chile scheiterte in der südamerikanischen WM-Qualifikation als 10. und Letzter klar.

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