Luzern holt Frydek von Sparta Prag

Der tschechische Internationale Martin Frydek wechselt bis Sommer 2022 zum FC Luzern. Der 28-jährige linke Aussenverteidiger kommt ablösefrei von Sparta Prag. Er wird den Zentralschweizern nach dem Ende seiner häuslichen Quarantäne ab kommendem Dienstag zur Verfügung stehen.

Facchinetti und ein französischer Flügel für Lugano

Der Verteidiger Mickaël Facchinetti kehrt nach Lugano zurück. Der 29-jährige Neuenburger hatte zuletzt bei Sion gespielt und unterschrieb einen Vertrag für die laufende Saison. Zudem leihen die Tessiner vom Nachwuchs von Juventus Turin den französischen Flügelstürmer Kevin Monzialo aus. Der 20-Jährige hatte bereits in der letzten Saison in der Schweiz gespielt und 7 Partien für GC in der Challenge League absolviert.

Araz und Clemenza zu Sion

Der FC Sion verpflichtet die Offensivspieler Musa Araz und Luca Clemenza. Der 26-jährige Schweizer Araz wurde bei den Junioren des FC Basel gross und wechselt vom Super-League-Absteiger Neuchâtel Xamax ins Wallis. Der 23-jährige Italiener Clemenza gehörte Juventus Turin, wurde aber immer wieder ausgeliehen. Die letzten 6 Monate spielte er in der Serie B bei Pescara.