Legende: Von New York nach Zürich Alexander Hack. FCZ.CH

Der FCZ holt Hack

Der FC Zürich verstärkt sich in der Innenverteidigung. Der 32-jährige Deutsche Alexander Hack wechselt per sofort zu den Zürchern. Der Innenverteidiger spielte zuletzt bei den New York Red Bulls und hat beim FCZ einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison mit einer Option für ein weiteres Jahr unterschrieben. Den Grossteil seiner Karriere verbrachte Hack in der Bundesliga bei Mainz 05, wo er insgesamt 133 Partien bestritt.

Auch GC holt einen Verteidiger

Nach dem FCZ hat auch Stadtrivale GC einen Innenverteidiger verpflichtet. Der Senegalese Mouhamed El Bachir Ngom wechselt vom lettischen Erstligisten FC Riga zum Rekordmeister. Bei GC hat der 26-Jährige einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

Sion verpflichtet Flügelspieler

Der FC Sion hat die Verpflichtung des französisch-algerischen Doppelbürgers Rayan Djahl bekanntgegeben. Der 19-jährige Flügelspieler stösst aus der 2. Mannschaft von Juventus Turin ins Wallis und unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Vorerst soll er in der U21 zum Einsatz kommen. Derweil leiht Sion Belmar Joseph (Monterey Bay FC), Gabriele Mulazzi (Juventus Turin) und Dinis Rodrigues (Penafiel) bis Saisonende aus.

Resultate