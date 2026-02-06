Legende: Verlässt den FC St. Gallen nach eigenem Wunsch Albert Vallci. Freshfocus/Claudio Thoma

Vertrag aufgelöst: Vallci verlässt St. Gallen

Der FC St. Gallen und Verteidiger Albert Vallci lösen den Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen vorzeitig auf. Der 30-jährige wechselt in sein Heimatland zu Sturm Graz. Vallci stiess im Sommer 2022 von Salzburg zu St. Gallen und absolvierte 114 Pflichtspiele für die «Espen». «Aufgrund seiner zuletzt geringen Einsatzzeit trat Albert Vallci mit dem Wunsch an die Klubführung heran, sich verändern zu wollen. Diesem Wunsch haben wir entsprochen», schreibt der Klub in einer Medienmitteilung. Vallcis Vertrag wäre noch bis Sommer 2027 gültig gewesen.

