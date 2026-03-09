Andreas Schicker, Geschäftsführer bei der TSG Hoffenheim, hat am Montagabend an der Mitgliederversammlung des Klubs Alessandro Vogt als Zuzug für die kommende Saison verkündet. Wenig später kommunizierten Hoffenheim und auch der FC St. Gallen offiziell.

Über die Vertragslaufdauer wurde nichts bekannt. «Trotz der Perspektive, die der FCSG seinem Eigengewächs für die sportliche Zukunft aufgezeigt hat, hat sich Vogt für einen Wechsel zur TSG Hoffenheim entschieden», heisst es in der Mitteilung des FCSG.

In der Super League sofort eingeschlagen

Vogt stiess im Januar 2023 von Wohlen zum Nachwuchs der Ostschweizer. Nachdem er im Sommer 2025 die Vorbereitung mit der ersten Mannschaft absolvieren durfte, unterschrieb er sogleich seinen ersten Profivertrag. In seiner Premierensaison schoss er in bisher 32 Pflichtspielen 16 Tore und gab 5 Assists.

Der Wechsel des 21-jährigen Aargauers zu den Kraichgauern stand schon seit längerer Zeit im Raum. Möglich wird der Transfer des Schweizer U21-Nationalspielers durch eine Ausstiegsklausel, die angeblich bei 2,7 Millionen Euro liegt. Hoffenheim, aktuell auf Platz 3 der Bundesliga, nimmt Kurs auf die Champions League.

Resultate