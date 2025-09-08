Legende: Schlägt ein neues Kapitel auf David von Ballmoos. Keystone/Peter Schneider

YB lässt von Ballmoos nach Lugano ziehen

David von Ballmoos wechselt leihweise zum FC Lugano. Zudem besitzt der Tessiner Klub eine Option zur fixen Übernahme, wie die Young Boys mitteilen. Der 30-jährige Goalie lief seit 2017 für die Berner auf, bei denen er bereits seine Juniorenzeit verbracht hatte. Nach 263 Pflichtspielen, sechs Meistertiteln und zwei Cupsiegen verabschiedet sich von Ballmoos als erfolgreichster Spieler der Klubgeschichte. Zudem gab Lugano die Verpflichtung des Italieners Claudio Cassano bekannt. Der 22-jährige offensive Mittelfeldspieler stösst leihweise von den Chicago Fire zu den Südtessinern, die über eine Kaufoption verfügen. Cassano wurde in der Jugendakademie der AS Roma ausgebildet.

Luzern verpflichtet Kabwit

Der FC Luzern verstärkt seine Offensive. Wie die Innerschweizer bekannt geben, stösst Oscar Kabwit zum Team. Der 20-jährige Flügel aus der Demokratischen Republik Kongo kommt leihweise für eine Saison von TP Mazembe aus seiner Heimat. «Er ist beidfüssig und wird unserer Offensive insbesondere auch durch seine Schnelligkeit zusätzliche Variabilität geben», lässt sich Sportchef Remo Meyer in der Medienmitteilung zitieren.

Winterthur holt Dansoko

Der FC Winterthur hat auf die angespannte Personallage reagiert und Bafodé Dansoko verpflichtet. Der 29-jährige Flügelspieler soll nach dem Abgang von Christian Gomis (zu Schalke) und den Verletzungen von Nishan Burkart und Fabian Rohner im Angriff die Lücke schliessen. Dansoko, in Frankreich geboren und 4-facher Nationalspieler Guineas, war zuletzt vereinslos. Zuvor hatte er während 7 Jahren in Belgien gespielt.

