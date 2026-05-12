Legende: Julian von Moos wird nächste Saison nebst vier anderen Akteuren nicht mehr das Luzern-Trikot tragen. Imago/STEINSIEK.CH

Luzern schraubt am neuen Kader

Beim FC Luzern kommt es zu einem beachtlichen Umbruch, wie die «Leuchtenstädter» am Dienstag mitteilten. Einerseits wird die Kaufoption beim ausgeliehenen Julian von Moos nicht gezogen, laut Communiqué «aus hauptsächlich wirtschaftlichen Gründen». Der Mittelfeldspieler kehrt somit zu Servette zurück. Zudem werden gleich vier auslaufende Verträge nicht verlängert: (Ersatz-)Goalie Vaso Vasic, Flügelspieler Kevin Spadanuda, Stürmer Sinan Karweina und der aus dem Nachwuchs stammende Verteidiger Mauricio Willimann verlassen den FC Luzern.

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