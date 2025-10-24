Legende: Kann bis auf Weiteres nicht mittun Remo Arnold, hier im Duell mit Basels Xherdan Shaqiri. Freshfocus/Nico Ilic

Winterthurs Arnold muss pausieren

Schlechte Nachrichten für den FC Winterthur: Der neue Trainer Patrick Rahmen muss vorerst auf Captain Remo Arnold verzichten. Der 28-jährige Innenverteidiger erlitt am Samstag beim 0:3 in Basel einen Muskelbündelriss in der Wade und fällt «für die nächsten Spiele» aus, wie der Klub auf seinem Instagram-Kanal mitteilte.

Bewährung für YB-Fans

Die Kontroll- und Disziplinarkommission (KDK) des Schweizer Fussballverbands sprach wegen der Vorfälle unter den Fans während der Cup-Partie Aarau – Young Boys (1:0) Bussen aus. Der BSC Young Boys wurde mit 11'800 Franken, der FC Aarau mit 1500 Franken gebüsst. Ausserdem stehen die YB-Fans zwei Jahre lang «unter Bewährung». Bei neuerlichen Verfehlungen droht den Young Boys beim nächsten Cup-Heimspiel eine Sperre der Ostkurve.