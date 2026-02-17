Legende: Verstärkt das Winterthurer Mittelfeld Emmanuel Essiam. Keystone/Georgios Kefalas

Essiam leihweise zum FCW

Der FC Winterthur verstärkt sein zentrales Mittelfeld mit Emmanuel Essiam. Der 22-jährige Ghanaer stösst leihweise bis zum Sommer 2027 von Basel zum aktuellen Schlusslicht der Super League. Essiam kennt den Schweizer Fussball bereits gut: Der U23-Nationalspieler Ghanas absolvierte in den letzten drei Saisons mit dem FCB und leihweise mit Stade-Lausanne-Ouchy und Aarau über 40 Spiele in der Super und Challenge League sowie im Schweizer Cup. Zuletzt war Essiam leihweise beim belgischen Zweitligisten Royal Francs Borains tätig.

Super League