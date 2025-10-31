Legende: Sah am Donnerstag direkt Rot Tanguy Zoukrou (rechts). Freshfocus/Claudio De Capitani

3 Spieler werden gesperrt

Tanguy Zoukrou wird für zwei Partien gesperrt. Der YB-Verteidiger war im Spiel gegen den Grasshopper Club Zürich nach einem groben Foul des Feldes verwiesen worden. Nach zwei Verwarnungen ebenfalls vorzeitig vom Platz gestellt wurde sein Mitspieler Saidy Janko. Somit wird Janko die Partie am Sonntag gegen den FC Basel verpassen, während Zokrou auch noch in St. Gallen fehlen wird. Servettes Lamine Fomba sah in dieser Woche seine 4. gelbe Karte der Saison. Damit ist er für das Auswärtsspiel in Winterthur am Samstag gesperrt.

Stadion in Luzern erhält einen neuen Namen

Das Fussballstadion auf der Luzerner Allmend trägt ab dem 1. Juli 2026 den Namen des Kaffeemaschinenherstellers Thermoplan aus Weggis. Damit kommt es nach 15 Jahren zu einem Namenswechsel. Seit der Eröffnung trug das Heimstadion des FC Luzern den Namen «swissporarena». Der Name bezog sich auf das Unternehmen von FCL-Aktionär Bernhard Alpstaeg. Der Vertrag mit Thermoplan läuft über mindestens zehn Jahre.

Basel will CL-Final der Frauen

Nach einem erfolglosen Versuch für das Jahr 2027 will sich der Schweizerische Fussballverband (SFV) erneut für die Austragung des Champions-League-Finals der Frauen bewerben und den bedeutendsten Anlass im europäischen Klubfussball 2028 oder 2029 nach Basel holen. Die finalen Bewerbungsunterlagen muss der SFV zusammen mit der Stadt Basel und dem FC Basel bis am 10. Juni 2026 bei der Uefa einreichen. Über die Vergabe des Finals entscheidet das Exekutivkomitee des europäischen Fussballverbands im September 2026. Neben Basel kandidieren für 2028 bislang Lyon, Bilbao und Istanbul sowie für 2029 Lyon, Dublin und Cardiff.