Legende: Für dieses Foul gab es Rot Saidy Janko grätscht Luganos Ousmane Doumbia um. Freshfocus/Marusca Rezzonico

Zwei Spielsperren für YB-Verteidiger Janko

Saidy Janko von den Young Boys muss im neuen Jahr in der Super League vorerst aussetzen. Der Aussenverteidiger wird für zwei Spiele gesperrt. Janko wurde nach seinem Platzverweis am Sonntag im Meisterschaftsspiel in Lugano (0:3) sanktioniert. Der Schiedsrichter hatte ihm nach einer Stunde für ein grobes Foul die Rote Karte gezeigt.

Muskelverletzung bei FCZ-Stürmer Perea

Der FC Zürich wird den Meisterschaftsbetrieb Mitte Januar ohne den Stürmer Juan Perea wieder aufnehmen müssen. Der 25-jährige Kolumbianer hat in der Super-League-Partie am Samstag in Thun (2:4) eine Muskelverletzung in der linken Wade erlitten. Perea muss gemäss Mitteilung des FCZ rund zwei Monate pausieren.