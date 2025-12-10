Legende: Erstmals Austragungsort des Cupfinals Das Stadion Schützenwiese in Winterthur. freshfocus/Sven Thomann/Blick

50. Frauen-Cupfinal in Winterthur

Der Schweizerische Fussballverband hat sich für die 50. Ausgabe des Cupfinals der Frauen eine neue Spielstätte ausgesucht: Erstmals findet das Endspiel auf der Schützenwiese in Winterthur statt. In den vergangenen Jahren war der Letzigrund in Zürich der Austragungsort der Finals, nun habe man zum Jubiläum bewusst ein Stadion gewählt, «das für Nähe, Leidenschaft und eine gelebte Fussballkultur steht.» Am 13./14. Dezember stehen die Viertelfinals an, im Februar werden die beiden Finalistinnen ausgespielt. Der Final in Winterthur steigt am 29. März 2026.

Resultate