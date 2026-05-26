YB zieht Kaufoption bei Pech

Die Young Boys verpflichten den in der vergangenen Saison von Slavia Prag ausgeliehenen Dominik Pech fest. Wie die Berner mitteilen, statten sie den tschechischen U21-Nationalspieler mit einem Vierjahresvertrag aus. Der 19-jährige Mittelfeldspieler kam in der vergangenen Saison 37 Mal für YB zum Einsatz. In den letzten drei Partien gelangen ihm zwei Tore. Seinen Verbleib in Bern hatte Pech am vor zwei Wochen nach dem 3:0-Sieg gegen Basel bereits selbst in einem Interview verraten.

Aarau-VR will Burki als Präsident

Aarau-Geschäftsführer Sandro Burki soll im Rahmen der Generalversammlung als neuer geschäftsführender Präsident vorgeschlagen werden. Dies verkündete der Verwaltungsrat des FCA in einer Medienmitteilung. Burki würde damit die Nachfolge von Markus Mahler antreten. Die entsprechende Wahl soll in den kommenden Wochen im Rahmen einer ausserordentlichen Generalversammlung erfolgen.

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