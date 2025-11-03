Legende: War zuletzt in Lugano tätig Selcuk Sasivari. Freshfocus/Urs Lindt

Rapperswil präsentiert Sesa-Nachfolger

Einen Tag nach der einvernehmlichen Trennung von David Sesa hat der FC Rapperswil-Jona die Verpflichtung von Selcuk Sasivari verkündet. Der 36-Jährige war seit Sommer 2024 Assistent von Mattia Croci-Torti beim FC Lugano. Zuvor arbeitete der ehemalige Videoanalyst der Schweizer Nationalmannschaft unter anderem als Assistent von Murat Yakin, Hakan Yakin und Martin Andermatt – insbesondere während seiner Zeit beim FC Schaffhausen von Dezember 2019 bis Januar 2024.

