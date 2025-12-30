Legende: Ist neue Sportdirektorin bei den Thun-Frauen Marisa Wunderlin. Freshfocus/Roger Albrecht

Wunderlin wird Sportdirektorin in Thun

Marisa Wunderlin, ehemalige Trainerin in der Women's Super League (WSL), hat einen neuen Job. Die 38-Jährige besetzt die neu geschaffene Stelle als Sportdirektorin in der Frauenabteilung des FC Thun. Neben ihrer neunjährigen Trainierinnentätigkeit in der WSL, unter anderem bei YB und St. Gallen, war sie Assistenztrainerin der Frauen-Nati, engagierte sich in die Ausbildung von Trainerinnen und besitzt, als eine von lediglich drei Frauen in der Schweiz, das Uefa Pro-Diplom. Schon als Spielerin war Wunderlin beim FC Thun (damals FC Rot-Schwarz Thun) aktiv und trainierte zudem für ein Jahr die U18-Juniorinnen.

