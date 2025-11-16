Jaquez verpasst Spiel im Kosovo
Luca Jaquez reist nicht mit dem Nationalteam mit in den Kosovo. Da der angeschlagene Verteidiger des VfB Stuttgart noch nicht ins Teamtraining einsteigen konnte, käme ein Einsatz am Dienstag zu früh. Die Schweizer Nati hat vor dem finalen Spiel in der Gruppe B alle Trümpfe in der eigenen Hand. Auswärts gegen den Kosovo könnte sie sich eine Niederlage mit einer Differenz von bis zu 5 Toren erlauben – und wäre noch immer Gruppensieger sowie fix an der WM-Endrunde 2026 dabei.
Programm-Hinweis
Das WM-Quali-Spiel Kosovo vs. Schweiz übertragen wir am Dienstag ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei sowie in der Sport App. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr. Auf Radio SRF 3 wird der Match durchkommentiert.