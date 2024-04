Servette verliert in der 30. Runde der Super League zuhause gegen Stade-Lausanne-Ouchy überraschend mit 1:2.

Die Genfer lassen Chancen en masse liegen und verpassen es erneut, erstmals seit 21 Jahren wieder Leader der höchsten Schweizer Spielklasse zu werden.

Im anderen Spiel vom Mittwochabend trennen sich der FCZ und Winterthur mit 0:0.

Fast 80 Minuten waren im Stade de Genève gespielt, als Jérémy Guillemenot SLO-Keeper Jérémy Vachoux am nahen Pfosten erwischte. Der Ausgleich der Genfer war hochverdient, keine Frage. Das Heimteam hatte zuvor Chancen im Multipack liegengelassen. Zweimal wurde ein Treffer zudem wegen Abseits aberkannt. Ganze 12 Mal stand ein Genfer am Mittwochabend im Offside.

00:32 Video Guillemenot erzielt den Genfer Ausgleich Aus Sport-Clip vom 03.04.2024. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

Auch das Tor von Guillemenot (78.) wurde vom VAR noch kurz geprüft, das 1:1 zählte aber. Allerdings währte die Freude nur kurz. Vitale Damascan (84.) krönte einen schnellen Gegenstoss der Lausanner Gäste kurz darauf mit der erneuten Führung. Der moldawische Stürmer liess Joël Mall mit seinem Abschluss ins lange Eck keine Chance.

00:54 Video Damascan vernascht die Genfer Abwehr Aus Sport-Clip vom 03.04.2024. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

Wieder nicht Leader

Für Servette war damit nicht nur die erste Heim-Niederlage seit 11 Spielen Tatsache. Die Genfer verpassten nach der Chance am Ostersamstag zum zweiten Mal innert weniger Tage den Sprung an die Tabellenspitze der Super League. Hätte am Wochenende gegen Winterthur noch ein Punkt gereicht, wären am Mittwoch allerdings 3 Punkte nötig gewesen, um zumindest vorübergehend an YB vorbeizuziehen.

Das Team von Trainer René Weiler muss sich an der eigenen Nase nehmen. Die Genfer besassen Chancen zuhauf, vergaben diese aber eine nach der anderen. Oftmals standen sie sich dabei selbst im Weg – oder eben im Abseits. In der Nachspielzeit wurde mit dem vermeintlichen 2:2 gar ein drittes Genfer Tor wegen einer Offsideposition aberkannt.

02:03 Video Weiler: «Nerve mich dauernd, wenn wir auf den Titel angesprochen werden» Aus Sport-Clip vom 03.04.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 3 Sekunden.

Deutlich effizienter als die Gastgeber agierte Stade-Lausanne-Ouchy. Genau so überraschend wie der Siegtreffer war auch das Führungstor des Tabellenschlusslichts gefallen. Alban Ajdini wurde von Ismaël Gharbi mit einem schönen Pass in die Tiefe lanciert und hämmerte den Ball unhaltbar unter die Latte.

So geht es weiter

Mit einem Sieg am Donnerstag gegen GC kann YB die Tabellenführung auf 4 Punkte ausbauen. Am kommenden Wochenende spielt Servette erneut zuhause und empfängt den FC Zürich. Stade-Lausanne-Ouchy trifft zuhause auf den FC Basel.