Der FC Basel und die Young Boys teilen sich in der 28. Runde der Super League ohne Heim- und Gästefankurve die Punkte.

Zeki Amdouni (68.) gleicht die Führung durch Jean-Pierre Nsame (8.) aus.

Die weiteren Sonntags-Partien: Winterthur schlägt St. Gallen auswärts in einem packenden Duell, auch Sion feiert einen Auswärtssieg bei GC.

Der Startelf-Debütant hätte in der Nachspielzeit der grosse Held im grossen Duell werden können. Emmanuel Essiam, 19-jährig, zum ersten Mal für den FCB in einem Pflichtspiel von Anfang an auf dem Feld, wurde beim Stand von 1:1 nach einem Eckball von Sergio Lopez am 2. Pfosten völlig alleine gelassen. Der Ghanaer zeigte seine Sprungkraft, schraubte sich in die Höhe – und setzte den Ball übers Tor.

Schliessen 01:12 Video Xhaka: «Hätten 3 Punkte absolut verdient» Aus Sport-Clip vom 16.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 12 Sekunden. 01:06 Video Wicky: «Kein Selbstläufer hier in Basel» Aus Sport-Clip vom 16.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden. 01:31 Video Vogel: «Bin extrem stolz auf die Mannschaft» Aus Sport-Clip vom 16.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 31 Sekunden.

Zuvor hatte Essiam in 2 Pflichtspielen erst wenige Minuten im Basler Dress spielen dürfen, gegen YB gab ihm Trainer Heiko Vogel von Beginn weg das Vertrauen. Der Youngster dankte das Vertrauen mit einer starken Leistung im zentralen Mittelfeld. Ihm gelangen viele Dribblings (5), er gewann die Mehrzahl seiner Zweikämpfe (64 %) und 83 % seiner Pässe kamen an.

Garcia und die Flanken

Der FCB hätte sich mit diesem Tor für einen leistungstechnischen Steigerungslauf belohnt. Denn wacher, das war zu Beginn definitiv YB. In der 2. und 3. Minute vergab Christian Fassnacht nach Flanken von Ulisses Garcia. Bereits in der 8. Minute schlug es allerdings hinter Basels Ersatzgoalie Mirko Salvi (Marwin Hitz fehlte mit Magen-Darm-Problemen) ein: Jean-Pierre Nsame köpfelte – Sie erraten es – eine Garcia-Flanke in die Maschen. Basel hatte im Spielaufbau den Ball hanebüchen vertändelt.

00:59 Video Chance, Chance, Tor: YB zu Beginn hellwach, FCB-Defensive im Tiefschlaf Aus Sport-Clip vom 16.04.2023. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in welcher YB noch von den Startchancen lebte und sich so die Führung verdiente. Basel kam aber immer besser ins Spiel und hatte durch Andi Zeqiri und Taulant Xhaka Möglichkeiten zum Ausgleich.

Amdouni und die Kopfbälle

Gelingen wollte dieser schliesslich einem Joker. Zeki Amdouni traf in der 68. Minute nach einer Massflanke von Sergio Lopez. Bereits unter der Woche gegen Nizza war der Schweizer Nationalspieler mit dem Kopf erfolgreich gewesen.

00:50 Video Lopez flankt mustergültig, Amdouni vollendet per Kopf Aus Sport-Clip vom 16.04.2023. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.

Zuvor verzeichneten die Basler Chancen durch Amdouni und den ebenfalls eingewechselten Liam Millar. YBs beste Möglichkeit stellte ein Abseits-Tor von Christian Fassnacht dar. Nach Essiams nicht genutzter Chance in der Nachspielzeit blieb es beim 1:1. Die Partie fand bekanntlich vor leeren Fankurven statt.

So geht's weiter

Basel tritt am Donnerstag in Nizza zum Rückspiel des Conference-League-Viertelfinals an. Am Wochenende wird wieder Super League gespielt: Der FCB empfängt am Sonntag Luzern (14:15 Uhr), YB bittet am Samstag (20:30 Uhr, live bei SRF) Servette zum Tanz an der Tabellenspitze im Wankdorf. Weil die Berner gegen Basel nicht gewonnen haben, können sie dann noch nicht frühzeitig Meister werden.