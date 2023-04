Die Grasshoppers kassieren in der 28. Runde der Super League gegen Sion eine 1:3-Heimniederlage.

Nach einem hohen Bein von Meritan Shabani in der 39. Minute müssen die Zürcher die Partie mit 10 Spielern bestreiten.

In den weiteren Partien vom Sonntag holt sich der FC Winterthur in St. Gallen 3 Punkte, Basel und YB trennen sich 1:1.

Mit 3 Siegen aus den letzten 4 Partien (nur gegen Leader YB gab es eine 0:2-Niederlage) durften die Grasshoppers durchaus mit Selbstvertrauen in die Partie gegen Sion gehen. Die Walliser waren nach dem Sieg des FC Winterthurs gegen den FC St. Gallen am frühen Sonntagnachmittag auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.

Doch das Spiel der Zürcher kann man getrost unter dem Motto Pleiten, Pech und Pannen zusammenfassen. Sinnbildlich folgende Aktionen aus der 2. Halbzeit:

67. Minute: Nach einer Ecke gewinnt Noah Loosli im Zentrum das Kopfball Duell gegen Reto Ziegler und bringt die Kugel aufs Tor. Doch der GC-Verteidiger trifft lediglich die Lattenunterkante. Es wäre der Treffer zum 2:2 gewesen.

Nach einer Ecke gewinnt Noah Loosli im Zentrum das Kopfball Duell gegen Reto Ziegler und bringt die Kugel aufs Tor. Doch der GC-Verteidiger trifft lediglich die Lattenunterkante. Es wäre der Treffer zum 2:2 gewesen. 81. Minute: Auch die Walliser bekunden erst Lattenpech. Cleilton Itaitinga zieht ab, sein Schuss wird aber geblockt und fliegt dem Sittener ins Gesicht. Von dort prallt der Ball an die Latte. Doch damit ist die Aktion noch nicht zu Ende: Vom Gebälk kommt das Spielgerät zu Wylan Cyprien, der zum 3:1 einschiebt.

Auch die Walliser bekunden erst Lattenpech. Cleilton Itaitinga zieht ab, sein Schuss wird aber geblockt und fliegt dem Sittener ins Gesicht. Von dort prallt der Ball an die Latte. Doch damit ist die Aktion noch nicht zu Ende: Vom Gebälk kommt das Spielgerät zu Wylan Cyprien, der zum 3:1 einschiebt. 90.+1 Minute: Nun ist wieder GC an der Reihe, doch das Glück bleibt den Zürchern weiter nicht hold. Petar Pusic zieht bei einem Freistoss aus grosser Distanz einfach mal ab und sieht seinen Hammer an die Latte klatschen.

00:51 Video Kurioser Treffer: Cyprien verwandelt nach Itaitingas unfreiwilligem «Kopfball» Aus Sport-Clip vom 16.04.2023. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Es war der Schlussstrich unter eine Partie, die den Zuschauern im Letzigrund von Beginn weg Unterhaltung bot. Der Rekordmeister hatte in der 1. Halbzeit lange mehr vom Spiel und kam durch Giotto Morandi (7.), Meritan Shabani (9.) oder Renat Dadashov (23.) zu guten Möglichkeiten. Von Sion kam lange wenig.

Dies änderte sich, nachdem Shabani in der 39. Minute vom Platz flog. Der Mittelfeldspieler traf Joël Schmied mit einem hohen Bein am Kopf. Erst zeigte Anojen Kanagasingam dem GC-Spieler Gelb, nachdem er sich die Szene aber nochmals angesehen hatte, entschied sich der Unparteiische für die direkte rote Karte.

01:29 Video Karatekick von Shabani: Der GC-Akteur sieht nach VAR-Konsultation Rot Aus Sport-Clip vom 16.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden.

Die Walliser wussten die Überzahl bereits kurz darauf zu nutzen. Mario Balotelli sorgte in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit mit einem schönen Solo für den Führungstreffer. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Momentum auf Seiten Sions. Giovanni Sio war aus kurzer Distanz für das 2:0 besorgt (46.). Und kurz darauf musste Loosli seine Defensivqualitäten zeigen. Der GC-Verteidiger klärte gleich dreimal auf der Linie und verhinderte das 0:3.

Schliessen 00:40 Video Oldie Balotelli tankt sich durch und trifft Aus Sport-Clip vom 16.04.2023. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden. 00:40 Video GC-Loosli rettet gleich 3 Mal am Stück auf der Linie Aus Sport-Clip vom 16.04.2023. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Ein Mann weniger und mit 2 Toren zurück: Für GC sah es nach starkem Beginn düster aus. Doch die Zürcher steckten den Kopf nicht den Sand. Einen Fehler von Sion-Schlussmann Heinz Lindner nutzte Tomas Ribeiro zum 1:2-Anschlusstreffer (63.). Es war die beste Phase der Grasshoppers nach dem Platzverweis.

So geht's weiter

Doch es wollte an diesem regnerischen Sonntag für GC nicht sein. Sion spielte die Überzahl am Ende clever aus und darf sich mit 3 Punkten auf den Rückweg ins Wallis machen. In der Tabelle überholen die Sittener den FC Winterthur wieder. Bei GC schrumpft der Vorsprung auf den letzten Tabellenrang auf 4 Punkte. Für beide Teams geht es in einer Woche weiter. Die Grasshoppers sind am Samstag zu Gast bei Aufsteiger Winterthur, Sion muss am Sonntag den Gang ins Tessin zum FC Lugano antreten.