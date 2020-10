Lausanne stand bis zur 56. Minute dem Derby-Sieg bedeutend näher als die Gastgeber aus dem Wallis. Dann sah Stjepan Kukuruzovic die Ampelkarte. Der erste Platzverweis des Lausanner Captains in seiner Super-League-Karriere krempelte die Partie um.

Plötzlich übernahm Sion das Zepter und kam zu Chancen. Gaëtan Karlen scheiterte in der 67. Minute nach schönem Durchspiel nur knapp. Und drei Minuten später konnte Lausanne-Hüter Mory Diaw den Ball nach einem Ablenker von Verteidiger Elton Monteiro gerade noch auf der Linie behändigen.

Guessand hat Siegestor auf dem Fuss

Die gut in die Saison gestarteten Lausanner liessen sich darob jedoch nicht aus dem Konzept bringen. Der eingewechselte Franzose Evann Guessand sorgte fünf Minuten vor Schluss nach einem Konter beinahe doch noch für den ersten Sieg der Waadtländer gegen Sion seit April 2017. Kevin Fickentscher im Sion-Tor reagierte jedoch glänzend.

So bleiben die Walliser unter Trainer Fabio Grosso weiterhin ohne Sieg, während Lausanne zusammen mit Leader St. Gallen, YB und Lugano das vierte Team ist, das auch nach 4 Runden noch nicht bezwungen worden ist.

So geht es weiter

Am kommenden Sonntag steht für Sion bereits das nächste Derby an. Erneut im Tourbillon empfangen die Walliser Servette. Lausanne würde eigentlich gleichentags in Basel gastieren, aufgrund der zehntägigen Quarantäne der Bebbi steht die Partie allerdings auf der Kippe.