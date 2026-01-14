Marwin Hitz hat sich entschieden, seinen auslaufenden Vertrag beim FC Basel nicht zu verlängern.

Legende: Trägt nur noch in dieser Saison das FCB-Trikot Marwin Hitz. Nico Ilic/freshfocus

Ab der kommenden Saison wird beim FC Basel ein neuer Torhüter die Nummer 1 übernehmen. Stammgoalie Marwin Hitz hat sich entschieden, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern und den Klub zum Saisonende zu verlassen. Dies gab der FCB auf seiner Website bekannt.

Im Trainingslager in Marbella habe ein Gespräch zwischen Sportdirektor Daniel Stucki und dem 38-Jährigen stattgefunden, in welchem der Entscheid gefallen sei. Der FC Basel bedauere den Entscheid von Hitz, respektiere ihn aber.

Fokus auf die Rückrunde

Hitz war 2022 von Borussia Dortmund zum FC Basel gestossen. Der Abschied nun sei dem zweifachen Nati-Goalie nicht leichtgefallen, wie er erklärte: «Der FC Basel ist mir persönlich, wie auch meiner Familie unglaublich ans Herz gewachsen.»

«Mir war es wichtig, meine Entscheidung frühzeitig zu kommunizieren», sagte Hitz weiter. «Mein voller Fokus gilt nun einer starken Rückrunde, damit wir unsere hochgesteckten Ziele erreichen.» Ob Hitz seine Karriere im Sommer beenden oder sich einem anderen Klub anschliessen wird, gab er nicht bekannt.