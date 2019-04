Lugano muss sich zuhause gegen Sion mit einem 1:1 begnügen.

Die Tore erzielen Adryan und Carlinhos in der 2. Halbzeit.

In den beiden anderen Partien des Tages trennen sich Thun und St. Gallen 0:0, Meister YB gewinnt in Zürich mit 1:0.

Es hätte das Spiel von Alexander Gerndt werden können. Doch statt Luganos Matchwinner gegen Sion zu werden, wurde der Schwede zum grossen Pechvogel.

Der Stürmer vergab alleine in den letzten 10 Spielminuten drei glasklare Torchancen und war am Ende mitschuldig, dass die Tessiner sich zuhause gegen Sion mit einem 1:1 zufrieden geben mussten.

Carlinhos mit Treffer für die Galerie

So trugen sich andere mit ihren Toren in den Spielbericht ein. Nach einer ereignislosen 1. Halbzeit war es Adryan, der in der 74. Minute einen Ausrutscher von Verteidiger Akos Kecskes ausnutzte und zum 1:0 für Sion traf.

Nur 3 Minuten später glich Carlinhos mit einem herrlichen Weitschusstor wieder aus. Es war der Startschuss zu einer furiosen Schlussoffensive der Tessiner, die allerdings nicht gekrönt wurde.

Es wird spannend

In der Tabelle kommt es nach dem Remis in Lugano zum grossen Zusammenschluss im Mittelfeld. Zwischen dem 3. Thun und dem 8. Luzern liegen nur gerade 5 Punkte. Wenn schon nicht im Meisterrennen – im Kampf um die Europacup-Plätze ist Spannung garantiert.

Sendebezug: SRF zwei, Super League Goool, 14.04.19, 18:10 Uhr