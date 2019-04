Von wegen Meisterblues: Am Nachmittag nach dem Titelgewinn feiert YB im 29. Spiel seinen 25. Sieg.

Einziger Torschütze beim 1:0 auswärts gegen den FC Zürich ist Jean-Pierre Nsame in der 79. Minute.

In den anderen Sonntags-Partie gibts zwei Remis: Ein 1:1 bei Lugano - Sion und eine Nullnummer bei Thun - St. Gallen.

Die Young Boys konnten im Letzigrund nicht kaschieren, dass hinter ihnen eine intensive Nacht lag. Am Samstagabend hatte die Nullnummer zwischen Basel und GC Gelb-Schwarz zum Meister der Saison 2018/19 gemacht. Darum wurde von den Klub-Höchsten erlaubt, schon einmal Party zu machen.

Eine rauschende Party zeigten die Berner auf dem Rasen dann nicht unbedingt. Aber sie lieferten einen respektvollen, kämpferischen und soliden Auftritt ab. In der 79. Minute wurden sie für ihre Offensivbemühungen belohnt. Jean-Pierre Nsame traf zum Siegtreffer. Es ist dies der 60. Super-League-Match in Serie, in dem YB im Minimum ein Goal erzielt.

Notiz am Rande: Die letzten Ladehemmungen des nun 13-fachen Schweizer Meisters gehen auf den 19. August 2017 zurück. Damals brachte man – ausgerechnet auswärts gegen den FCZ beim 0:0 – keinen Torerfolg zustande.

Ein Siegestreffer mit Schönheitsfehler

Am Ursprung dieser Fortsetzung der beeindruckenden Offensiv-Serie stand eine heikle Szene. Im eigenen Strafraum brachte Mohamed Ali Camara nach einem Konter Assan Ceesay zu Fall, über einen Penaltypfiff hätte sich der YB-Abwehrhüne nicht beschweren dürfen. Doch der Referee intervenierte nicht.

Im direkten Gegenzug fiel dank Edeljoker Nsame die Führung, die bis zum Schluss Bestand hatte. Auch, weil Sturmtank Guillaume Hoarau in der Nachspielzeit noch retten konnte. Trotz dieses Makels ging der nächste YB-Erfolg insgesamt in Ordnung. Denn das Team von Ludovic Magnin tat zu wenig für das Spiel nach vorn.

Die nächsten Feierlichkeiten stehen an

Und die Young Boys haben nach der Begegnung in Zürich noch ausreichend Energie, um gleich wieder in den Feier-Modus zu wechseln. So kündigte Captain Steve von Bergen nach dem 1:0 an: «Das war erst der Beginn einer schönen Nacht.» In Bern ist eine Freinacht angesagt.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 14.04.2019 15:40 Uhr