YB kommt zuhause gegen Lausanne in der 29. Runde der Super League nicht über ein 2:2 hinaus.

Der Ausgleich für den Gast fällt erst in der 94. Minute.

Auch im Abstiegskampf teilen sich GC und Luzern die Punkte.

Matteo Vanetta dürfte sich vorkommen wie im falschen Film. Wie schon bei seiner Premiere als YB-Interimstrainer im März kam sein Team gegen das Schlusslicht Lausanne nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Und wie vor einem Monat fiel der Ausgleich erst in der Nachspielzeit. Nach einem Freistoss von Adrien Trébel bugsierte Brahima Ouattara den Ball in der 94. Minute zum 2:2-Endstand über die Linie. Für den Noch-Meister verlängert sich die Sieglosserie in der Super League damit auf 6 Spiele. Zudem droht YB langsam aber sicher der Fall aus den Top 3.

Zuvor hatten die Young Boys die Partie dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der 2. Halbzeit drehen können. Kurz nach der Pause traf Jordan Siebatcheu per Penalty zum 1:1-Ausgleich. 10 Minuten vor Ende der Partie erzielte der eingewechselte Cheikh Niasse mit seinem ersten Tor im YB-Trikot den vermeintlichen Siegtreffer.

Schliessen 00:51 Video Ouattara schockt YB in der Nachspielzeit Aus Sport-Clip vom 09.04.2022. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden. 00:39 Video Siebatcheus Penalty bringt YB zurück ins Spiel Aus Sport-Clip vom 09.04.2022. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Amdouni trifft nach 5 Minuten

YB war bereits nach 5 Minuten in Rückstand geraten: Trébel eroberte in der eigenen Platzhälfte den Ball, lief über das halbe Feld und hatte das Auge für den mitgelaufenen Zeki Amdouni. Mit etwas Glück brachte der U21-Nationalspieler den Ball an David von Ballmoos zum 1:0 vorbei. Für den formstarken Lausanne-Stürmer war es das 6. Tor in den letzten 4 Partien.

00:35 Video Amdouni trifft zur frühen Führung Aus Sport-Clip vom 09.04.2022. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Eine Reaktion der Hausherren blieb vorerst aus. Statt Torchancen bekamen die über 27'000 Zuschauer im Wankdorf von ihrer sichtlich verunsicherten Mannschaft vor allem Fehlpässe und kaum zusammenhängende Aktionen zu sehen.

Erst kurz vor der Pause wurde es vor Thomas Castella, der den gesperrten Mory Diaw im Lausanne-Tor ersetzte, ein erstes Mal gefährlich. Symptomatisch für die missratene 1. Halbzeit landete der Abschluss von Nicolas Moumi Ngamaleu aber deutlich über dem Tor.

So geht's weiter

Für YB steht am kommenden Samstag das Duell mit dem Leader FCZ im Letzigrund auf dem Programm (17:30 Uhr, live auf SRF zwei). Lausanne misst sich am Ostermontag zuhause mit dem FC Lugano.